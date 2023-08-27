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Байер объявил о переходе талантливого английского форварда

Новости футбола Сегодня, 07:00
Байер объявил о переходе талантливого английского форварда Фото: сайт Байера/Автор неизвестен

Пресс-служба леверкузенского “Байера” на официальном сайте объявила о переходе правого нападающего “Саутгемптона” Натана Теллы.

Немецкий клуб заплатил за футболиста 23 миллиона 300 тысяч евро. Данная сумма может увеличиться еще на несколько миллионов евро за счет бонусов. Англичанин подписал с новым клубом контракт, который будет действовать до 30 июня 2028 года.

24-летний Телла является воспитанником “Арсенала” и “Саутгемптона”. Всего он провел за основной состав “святых” 44 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал шесть результативных передач. В прошлом сезоне он играл за “Бернли” на правах аренды. Всего он провел за клуб 45 матчей, забил 19 голов и отдал пять результативных передач. Благодаря этому он был включен в символическую сборную лучших футболистов сезона в Чемпионшипе. Становился победителем Чемпионшипа.

Напомним, что “Байер” в прошлом сезоне финишировал на шестом месте в Бундеслиги. Таким образом, клуб из Леверкузена получил право сыграть в еврокубках в сезоне-2023/2024.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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