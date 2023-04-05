"Аякс" в упорной борьбе пробился в финал Кубка Нидерландов

В матче ½ финала Кубка Нидерландов амстердамский “Аякс” на выезде обыграл роттердамский “Фейеноорд” со счетом 2:1 и пробился в финал.

Победу гостям принесли голы Душана Тадича и Дави Классена. У хозяев отличился Сантьяго Хименес.

“Фейеноорд” - “Аякс” - 1:2 (1:1)

Голы: Тадич, 14 - 0:1, Хименес, 45+2 - 1:1, Классен, 51 - 1:2

“Фейеноорд”: Велленройтер, Педерсен (Касанвирьо, 67), Траунер (Бульяуде, 67), Ганцко, Хартман (Лопес, 90+3), Виффер, Кекчю, Шиманьски (Пайшао, 67), Джаханбакх (Данило, 67), Хименес, Идрисси (Дилросун, 82).

“Аякс”: Рульи, Санчес, Тимбер, Альварес, Бас (Хато, 74), Классен (Бробби, 66), Тейлор, Бергейс (Бейсси, 74), Кудус (Консейсау, 61), Тадич, Бергвейн (Гриллич, 90+7).

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