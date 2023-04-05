"Аякс" может купить хавбека "Манчестер Юнайтед"

“Аякс” проявляет интерес к голландскому полузащитнику “Манчестер Юнайтед" Донни ван де Беку, сообщает Football Insider.

По сведениям источника, амстердамский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Манкунианцы готовы продать игрока за 30 миллионов евро.

Напомним, что хавбек является воспитанником “Аякса" и выступал за клуб с 2008 по 2020 годы.

В нынешнем сезоне 25-летний ван де Бек провел за “Манчестер Юнайтед” 10 матчей во всех турнирах, не забил ни одного мяча и не отдал ни одной голевой передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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