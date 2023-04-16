"Аякс" уверенно обыграл аутсайдера чемпионата Нидерландов

В матче 29-го тура чемпионата Нидерландов “Аякс” на своем поле обыграл “Эммен” со счетом 3:1.

Победу хозяевам принесли голы Хорхе Санчеса, Стивена Бергвейна и Душана Тадича. У гостей отличился Джереми Антониссе.

“Аякс”, набрав 62 очка, вышел на второе место в турнирной таблице Эредивизии. “Эммен” с 25 очками остался на 16-й позиции.

“Аякс” - “Эммен” - 3:1 (2:0)

Голы: Санчес, 22 - 1:0, Бергвейн, 37 - 2:0, Антониссе, 59 - 2:1, Тадич, 80 - 3:1

“Аякс”: Рульи, Санчес (Ригер, 89), Тимбер, Хато (Бас, 72), Альварес, Классен (Вос, 90), Гриллич, Тейлор (Консейсау, 72), Бергейс, Тадич, Бергвейн (Бробби, 61).

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