Аякс одержал первую победу с августа

Аякс провел домашний матч против команды Волендам. До этого поединка амстердамцы занимали последнюю строчку Эредивизи, имея в активе пять очков и две игры в запасе.

В первом тайме у хозяев гораздо больше владел мячом и у него было несколько шансов, чтобы забить. Однако довести дело до конца так и не получилось в первой половине. Команды пошли на перерывы при нулевой ничьей.

На старте второго тайма хозяева смогли превратить свое преимущество в забитые голы. На 57-й минуте Стивен Бергвейн вывел Аякс вперед с передачи Брайана Бробби. В течение всего дурного тайма амстердамцы были лучшими и к концу матча удвоили преимущество. Чуба Акпом установил окончательный результат, забив второй гол.

Таким образом, Аякс одерживает первую победу с августа. В последний раз они побеждали Лудогорец в квалификации в Лигу Чемпионов со счетом 4:1. Благодаря этой победе амстердамцы набрали восемь очков и поднялись из зоны вылета.

Эредивиз. Третий тур

Аякс – Волендам – 2:0

Голы: 1:0 – 57 Бергвейн, 2:0 – 89 Акпом