Австралия выиграла второй матч подряд и вышла в плей-офф Кубка Азии

Сборная Австралии минимально переиграла Сирию (1:0) в матче 2-го тура группового этапа Кубка Азии-2023. Эта победа гарантировала команде Грэма Арнольда место в плей-офф турнира.

Единственный гол в матче забил полузащитник немецкого Санкт-Паули Джексон Ирвин, который лучше остальных разобрался в штрафной зоне после прострела Мартина Бойла с правого фланга.

В 1-м туре Австралия добыла победу над Индией (2:0), а Сирия сыграла 0:0 против Узбекистана.

Во втором матче группы Индия сегодня сыграет с Узбекистаном.

Кубок Азии-2023

Группа В

Австралия – Сирия 1:0

Гол: Ирвин, 59`