Австралия выиграла второй матч подряд и вышла в плей-офф Кубка Азии
Новости футбола Сегодня, 08:45
Getty Images
Сборная Австралии минимально переиграла Сирию (1:0) в матче 2-го тура группового этапа Кубка Азии-2023. Эта победа гарантировала команде Грэма Арнольда место в плей-офф турнира.
Единственный гол в матче забил полузащитник немецкого Санкт-Паули Джексон Ирвин, который лучше остальных разобрался в штрафной зоне после прострела Мартина Бойла с правого фланга.
В 1-м туре Австралия добыла победу над Индией (2:0), а Сирия сыграла 0:0 против Узбекистана.
Во втором матче группы Индия сегодня сыграет с Узбекистаном.
Кубок Азии-2023
Группа В
Австралия – Сирия 1:0
Гол: Ирвин, 59`
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