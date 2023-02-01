"Атлетико" бесплатно подписал бывшего игрока "Тоттенхэма"

Ирландский защитник Мэтт Доэрти стал игроком мадридского “Атлетико”.

В Испанию он перебрался на правах свободного агента.

Отметим, что в последние дни трансферного окна ирландец договорился о расторжении контракта со своим клубом.

Соглашение Доэрти с “Атлетико” рассчитано до конца этого сезона.

На счету ирландца 16 матчей в этом сезоне, в которых он забил один гол.