"Атлетик" одержал гостевую победу в Ла Лиге

В матче 30-го тура чемпионата Испании “Атлетик” на выезде обыграл “Альмерию” со счетом 2:1.

Победу гостям принесли голы Нико Уильямса и Оскара Де Маркоса. У хозяев отличился Алекс Сентельес.

“Атлетик”, набрав 46 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги. “Альмерия” с 30 очками осталась на 17-й позиции.

“Альмерия” – “Атлетик” - 1:2 (0:1)

Голы: Уильямс, 9 - 0:1, Де Маркос, 56 - 0:2, Сентельес, 90 - 1:2

“Альмерия”: Фернандо, Чуми, Эли, Бабич (Посо, 74), Сентельес, Мелеро (Портильо, 64), Робертоне, Пучмаль (Эмбарба, 57), Саму Кошта, Баптистао (Лазаро, 64), Суарес (Диего Соуза, 74).

“Атлетик”: Симон, Де Маркос, Мартинес, Альварес, Берчиче, Эррера (Саррага, 62), Весга, Сансет (Гарсия, 81), Уильямс (Венседор, 81), Уильямс (Беренгер, 46), Гурусета (Вивиан, 88).

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