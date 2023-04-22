Главная Новости "Атлетик" одержал гостевую победу в Ла Лиге

"Атлетик" одержал гостевую победу в Ла Лиге

Новости футбола Сегодня, 13:16
Фото: твиттер "Атлетика"/Автор неизвестен Фото: твиттер "Атлетика"/Автор неизвестен

В матче 30-го тура чемпионата Испании “Атлетик” на выезде обыграл “Альмерию” со счетом 2:1.

Победу гостям принесли голы Нико Уильямса и Оскара Де Маркоса. У хозяев отличился Алекс Сентельес.

“Атлетик”, набрав 46 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги. “Альмерия” с 30 очками осталась на 17-й позиции.

“Альмерия” – “Атлетик” - 1:2 (0:1)
Голы: Уильямс, 9 - 0:1, Де Маркос, 56 - 0:2, Сентельес, 90 - 1:2

“Альмерия”: Фернандо, Чуми, Эли, Бабич (Посо, 74), Сентельес, Мелеро (Портильо, 64), Робертоне, Пучмаль (Эмбарба, 57), Саму Кошта, Баптистао (Лазаро, 64), Суарес (Диего Соуза, 74).

“Атлетик”: Симон, Де Маркос, Мартинес, Альварес, Берчиче, Эррера (Саррага, 62), Весга, Сансет (Гарсия, 81), Уильямс (Венседор, 81), Уильямс (Беренгер, 46), Гурусета (Вивиан, 88).

Не пропустите: Месси может отказаться от возвращения в “Барселону”.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Альмерия Атлетик Бильбао Ла Лига Испания
Популярные новости
Фото: инстаграм дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 14:27 Дортмундская "Боруссия" одержала разгромную победу и возглавила Бундеслигу
Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 13:50 "Манчестер Сити" крупно победил в полуфинале Кубка Англии
Фото: твиттер "Баварии"/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 12:59 "Бавария" потерпела гостевое поражение в Бундеслиге
Фото: инстаграм киевского "Динамо"/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 12:55 "Шахтер" упустил победу над "Динамо" в матче УПЛ
Фото: инстаграм "Арсенала"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 17:09 "Арсенал" не сумел победить худшую команду АПЛ
Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 16:54 ПСЖ с трудом победил аутсайдера Лиги 1
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 14:27 Дортмундская "Боруссия" одержала разгромную победу и возглавила Бундеслигу Новости футбола Сегодня, 13:55 "Лацио" проиграл в домашнем матче Серии А Новости футбола Сегодня, 13:50 "Манчестер Сити" крупно победил в полуфинале Кубка Англии Новости футбола Сегодня, 13:28 Киевское "Динамо" временно сменило главного тренера Новости футбола Сегодня, 13:16 "Атлетик" одержал гостевую победу в Ла Лиге Новости футбола Сегодня, 13:11 “Динамо” – “Шахтер” - 1:1 (видеообзор) Новости футбола Сегодня, 13:09 "Вольфсбург" одержал разгромную победу в Бундеслиге Новости футбола Сегодня, 13:04 "Ливерпуль" одержал сложную победу в АПЛ Новости футбола Сегодня, 12:59 "Бавария" потерпела гостевое поражение в Бундеслиге Новости футбола Сегодня, 12:55 "Шахтер" упустил победу над "Динамо" в матче УПЛ
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 23 апр 2023 Прогноз на матч Барселона - Атлетико 23 апреля 2023 года Футбол 23 апр 2023 Прогноз на матч Севилья - Вильярреал 23 апреля 2023 года Футбол 24 апр 2023 Прогноз на матч Фенербахче - Истанбулспор 24 апреля 2023 года Футбол 24 апр 2023 Прогноз на матч Аталанта - Рома 24 апреля 2023 года