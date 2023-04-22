Месси может отказаться от возвращения в "Барселону"

В преддверии потенциального возвращения в “Барселону” Лионель Месси внимательно следит за судейским скандалом вокруг каталонского клуба.

Все дело в том, что Месси хочет играть в Лиге чемпионов, а “Барсу” могут исключить из турнира.

Каталонский клуб накажут в том случае, если вину “Барселоны” в коррупции при выплатах Хосе Марии Энрикесу Негрейре, бывшему вице-президенту комитета технического судейства Испании, докажут.

Напомним, что контракт аргентинца с ПСЖ действует до 30 июня.