"Астон Вилла" купила воспитанника "Барселоны"

Пресс-служба бирмингемской “Астон Виллы” на официальном сайте объявила о переходе защитнику севильского “Бетиса” Алекса Морено.

Сумма трансфера составила 13,5 миллионов евро. Футболист подписал с английским клубом долгосрочный контракт.

29-летний Морено является воспитанником “Барселоны”. За “Бетис” он выступал с 2019 года. Всего он провел за клуб 122 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал 14 результативных передач. Ранее играл за “Вильяфранку”, “Льягостеру", “Мальорку”, “Райо Вальекано” и “Эльче”.

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