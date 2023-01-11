"Заря" подписала бывшего чемпиона мира

Пресс-служба луганской “Зари” на официальном сайте объявила о переходе защитника “Миная” Алексея Хахлева.

Футболист достался луганчанам бесплатно. Срок действия контракта не разглашается.

23-летний Хахлев выступал за “Минай” с 2020 года. Всего он провел за клуб 46 матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи. Ранее играл за “Алавес В", “Сан-Игнасио” и “Карпаты”. В 2019 году он стал победителем молодежного чемпионата мира в составе сборной Украины.

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