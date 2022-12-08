Артета высказался об интересе "Арсенала" к украинцу Мудрику

Главный тренер лондонского “Арсенала” Микель Артета не стал скрывать, что хотел бы видеть в своей команде украинца Михаила Мудрика из “Шахтера".

По словам испанца, “канониры” и правда ведут переговоры о трансфере вингера.

“Мы пытаемся”, – ответил тренер на вопрос одного из болельщиков “Арсенала”.

Об интересе “Арсенала” к украинцу говорилось еще летом, но до конкретных предложений дело не дошло.

В этом сезоне Мудрик провел 18 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 8 ассистов.