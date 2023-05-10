"Арсенал" хочет усилить состав 18-летним защитником

Защитник испанского клуба "Вальядолид" Иван Фреснеда может продолжить карьеру в Англии

Как пишет источник, 18-летний футболист пользуется интересом со стороны лондонского "Арсенала".

Вероятная сумма трансфера игрока может составить 20 миллионов евро.

Кроме "канониров", за Фреснеду борются "Милан", "Ньюкасл" и "Боруссия" из Дортмунда.

В этом сезоне молодой футболист провел 22 матча во всех турнирах.