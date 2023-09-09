Арсенал хочет продлить контракт с ключевым игроком команды

Арсенал хочет возобновить переговоры со своим полузащитником Мартином Эдегором, сообщил журналист Фабрицио Романо.

По информации, они хотят возобновить переговоры в течение следующих недель. Также Арсенал планирует заключить долгосрочное соглашение. Действующий контракт рассчитан до лета 2025г.

Мартин Одегор начинал карьеру в Норвегии, но в 2015 году переехал в Реал Мадрид. В испанской команде он провел шесть лет, но за основную команду сыграл всего восемь матчей. В команде Реал Мадрид Б норвежец выступил в 58 матчах и забил пять голов.

Затем два года Одегор провел в Нидерландах. Он выступал в арендах за Херенвен и год за Витесс. Через два года он забил 11 голов в 69 матчах. Затем Одегор вернулся в Испанию и провел год аренды в Реал Сосьедад.

В 2021 году норвежец перебрался в Англию и стал выступать за Арсенал. Летом лондонцы решили выкупить игрока у Реал Мадрида. Через два года в Лондоне Мартин Эдегор принял участие в 73 матчах и смог отличиться 22 раза. Недавно стал обладателем Суперкубка Англии.