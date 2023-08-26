EN EN NG NG
Главная Новости Антуан Гризманн назвал неожиданный приоритет для продолжения карьеры

Антуан Гризманн назвал неожиданный приоритет для продолжения карьеры

Новости футбола Сегодня, 11:00
Антуан Гризманн назвал неожиданный приоритет для продолжения карьеры Фото: инстаграм Антуана Гризманна/Автор неизвестен

Нападающий мадридского “Атлетико” и сборной Франции Антуан Гризманн неожиданно заявил, что он хотел бы поиграть в североамериканской лиге MLS.

“Я слежу за игрой Месси. Он является лучшим футболистом в истории. Лео собирает полные стадионы, забивает много голов и выигрывает матчи. Приглашение Месси - лучшее, что могла сделать MLS как с точки зрения футбола, так и с точки зрения маркетинга. Я тоже мечтаю поиграть в MLS. Хочу получать удовольствие от футбола. Но сначала я хочу выиграть трофеи с ”Атлетико" и выиграть трофеи", - приводит слова Гризманна ESPN.

32-летний Гризманн впервые перешел в “Атлетико” летом 2014 года из “Реала Сосьедад”. Сумма трансфера составила 30 миллионов евро. Спустя пять лет мадридский клуб продал форварда в “Барселону” за 120 миллионов евро. Летом 2021 года Гризманн перешел в “Атлетико” на правах аренды за 10 миллионов евро. Спустя два года клуб из Мадрида выкупил трансфер француза за 20 миллионов евро. Всего он провел за “Атлетико” 343 матча во всех турнирах, забил 157 голов и отдал 76 результативных передач. В составе “матрасников” он становился обладателем Суперкубка Испании в 2014 году, выиграл Лигу Европы в сезоне-2017/18, а также выиграл Суперкубок УЕФА в 2018 году.

Гризманн с 2014 года играет за сборную Франции. Всего он провел за французскую национальную команду 121 матч, забил 43 гола и отдал 36 результативных передач. Становился чемпионом мира в 2018 году, а также стал победителем Лиги наций в сезоне-2020/21.

Коцюбинский Ярослав Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Атлетико Мадрид Интер Майами Ла Лига Испания МЛС США
Популярные новости
Манчестер Юнайтед совершил суперкамбэк в матче АПЛ Новости футбола Сегодня, 12:14 Манчестер Юнайтед совершил суперкамбэк в матче АПЛ
Реал одержал тяжелую победу в матче чемпионата Испании Новости футбола Вчера, 17:38 Реал одержал тяжелую победу в матче чемпионата Испании
Роналду и Мане принесли Аль-Наср разгромную победу в чемпионате Саудовской Аравии Новости футбола Вчера, 16:31 Роналду и Мане принесли Аль-Наср разгромную победу в чемпионате Саудовской Аравии
Манчестер Сити купил форварда сборной Бельгии за 60 млн евро Новости футбола Вчера, 00:00 Манчестер Сити купил форварда сборной Бельгии за 60 млн евро
Аль-Наср Роналду купил победителя Лиги чемпионов Новости футбола 24 авг 2023, 11:43 Аль-Наср Роналду купил победителя Лиги чемпионов
Телеведущая телеканала Sky Sports восхитила сети фото с отдыха Новости футбола 24 авг 2023, 08:17 Телеведущая телеканала Sky Sports восхитила сети фото с отдыха
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 12:16 Английская Премьер-лига 2023–24: турнирная таблица, матчи и результаты третьего тура Новости футбола Сегодня, 12:14 Манчестер Юнайтед совершил суперкамбэк в матче АПЛ Новости футбола Сегодня, 12:08 Арсенал в численном большинстве упустил победу в лондонском дерби Новости футбола Сегодня, 11:34 Дортмундская Боруссия не смогла победить в гостевом матче Бундеслиги Новости футбола Сегодня, 11:00 Антуан Гризманн назвал неожиданный приоритет для продолжения карьеры Новости футбола Сегодня, 10:59 Итальянская Серия А 2023–24: турнирная таблица, матчи и результаты второго тура Новости футбола Сегодня, 10:00 Ромелу Лукаку близок к переходу в клуб Жозе Моуринью Новости футбола Сегодня, 09:42 Саудовский Аль-Ахли объявил о переходе испанского суперталанта Новости футбола Сегодня, 09:37 Тоттенхэм Хотспур одержал уверенную победу в матче АПЛ Новости футбола Сегодня, 09:00 Анчелотти в восторге от игры новичка Реала
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Кадис - Альмерия 26 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Милан - Торино 26 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Верона - Рома 26 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч ПСЖ - Ланс 26 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Севилья - Жирона 26 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Нью-Йорк Ред Буллс - Интер Майами 27 августа 2023 года Футбол 27 авг 2023 Прогноз на матч Уотфорд - Блэкберн 26 августа 2023 года Футбол 27 авг 2023 Прогноз на матч Вильярреал - Барселона 27 августа 2023 года Футбол 27 авг 2023 Прогноз на матч Фиорентина - Лечче 28 августа 2023 года Футбол 27 авг 2023 Прогноз на матч Ювентус - Болонья 27 августа 2023 года