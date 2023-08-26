Антуан Гризманн назвал неожиданный приоритет для продолжения карьеры

Нападающий мадридского “Атлетико” и сборной Франции Антуан Гризманн неожиданно заявил, что он хотел бы поиграть в североамериканской лиге MLS.

“Я слежу за игрой Месси. Он является лучшим футболистом в истории. Лео собирает полные стадионы, забивает много голов и выигрывает матчи. Приглашение Месси - лучшее, что могла сделать MLS как с точки зрения футбола, так и с точки зрения маркетинга. Я тоже мечтаю поиграть в MLS. Хочу получать удовольствие от футбола. Но сначала я хочу выиграть трофеи с ”Атлетико" и выиграть трофеи", - приводит слова Гризманна ESPN.

32-летний Гризманн впервые перешел в “Атлетико” летом 2014 года из “Реала Сосьедад”. Сумма трансфера составила 30 миллионов евро. Спустя пять лет мадридский клуб продал форварда в “Барселону” за 120 миллионов евро. Летом 2021 года Гризманн перешел в “Атлетико” на правах аренды за 10 миллионов евро. Спустя два года клуб из Мадрида выкупил трансфер француза за 20 миллионов евро. Всего он провел за “Атлетико” 343 матча во всех турнирах, забил 157 голов и отдал 76 результативных передач. В составе “матрасников” он становился обладателем Суперкубка Испании в 2014 году, выиграл Лигу Европы в сезоне-2017/18, а также выиграл Суперкубок УЕФА в 2018 году.

Гризманн с 2014 года играет за сборную Франции. Всего он провел за французскую национальную команду 121 матч, забил 43 гола и отдал 36 результативных передач. Становился чемпионом мира в 2018 году, а также стал победителем Лиги наций в сезоне-2020/21.