Анчелотти рассказал о травме одного из лидеров "Реала"

Наставник мадридского “Реала” Карло Анчелотти рассказал о травме хавбека Эдуардо Камавинга.

Французский игрок был заменен из-за повреждения в матче Ла Лиги против "Хетафе" (1:0).

После игры СМИ написали, что травма Камавинга может быть серьезной.

В то же время Анчелотти успокоил болельщиков, сказав, что это всего лишь ушиб и что игрок будет быстро восстановлен.

По его словам, Камавинга будет готов к матчу против “Манчестер Сити” в Лиге чемпионов 17 мая.