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Аль-Наср Роналду купил победителя Лиги чемпионов

Новости футбола Сегодня, 11:43
Аль-Наср Роналду купил победителя Лиги чемпионов Аль-Наср Роналду купил победителя Лиги чемпионов

Пресс-служба саудовского клуба “Аль-Наср", за который выступает португальский нападающий Криштиану Роналду, на официальном сайте объявила о переходе защитника “Манчестер Сити” и сборной Испании Эмерика Лапорта.

Клуб из Саудовской Аравии заплатил за футболиста 27 миллионов 500 тысяч евро. Данная сумма может увеличиться еще на несколько миллионов евро за счет бонусов. Лапорт подписал с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2026 года. Зарплата испанца составит 25 миллионов евро в год.

29-летний Лапорт выступал за “Манчестер Сити” с января 2018 года. Он перешел в английский клуб из “Атлетика” из Бильбао. Сумма трансфера составила 65 миллионов евро. Всего он провел за “горожан” 180 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи. Лапорта в составе “Манчестер Сити” пять раз становился чемпионом Англии в сезонах-2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22, 2022/23, два раза выиграл Кубок Англии в сезонах-2018/19, 2022/23, три раза выиграл Кубок английской лиги в сезонах-2017/18, 2018/19, 2020/21, два раза завоевал Суперкубок Англии в 2018 и 2019 годах, выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2022/23, а также завоевал Суперкубок УЕФА в 2023 году.

Лапорт с 2021 года играет за сборную Испании. Всего он провел за испанскую национальную команду 22 матча, забил один гол и получил три желтые карточки. В составе сборной Испании он стал победителем Лиги наций УЕФА в сезоне-2022/2023.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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