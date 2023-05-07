"Аль-Айн" Реброва и Ярмоленко потерял шансы на чемпионство

В матче 25-го тура чемпионата Объединенных Арабских Эмиратов “Аль-Наср” на выезде обыграл “Аль-Васль” со счетом 3:2. Несмотря на победу, команда украинского тренера Сергея Реброва и украинского нападающего Андрея Ярмоленко потеряла шансы на чемпионство.

Победу гостям принесли дубль Бандара Мохаммеда и гол Жонатана Сантоса. У хозяев отличились Адама Диалло и Фабио Лима.

“Аль-Наср”, набрав 51 очко, занимает третье место в турнирной таблице, и на три очка отстает от лидирующего “Шабаба”, но уступает конкуренту по личным встречам.

“Аль-Васль” – “Аль-Айн” – 2:3 (1:0)

Голы: Адама Диалло, 5 - 1:0, Мохаммед, 52 - 1:1, Мохаммед, 72 - 1:2, Лима, 90 (с пенальти) - 2:2, Сантос, 90+12 - 2:3

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