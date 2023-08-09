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"Айнтрахт" купил талантливого защитника у дортмундской "Боруссии"

Новости футбола Сегодня, 13:21
"Айнтрахт" купил талантливого защитника у дортмундской "Боруссии" Фото: сайт "Айнтрахта"/Автор неизвестен

Пресс-служба франкфуртского "Айнтрахта" на официальном сайте объявила о переходе защитника дортмундской "Боруссии" и юношеской сборной Германии Ннамди Коллинза.

Клуб из Айнтрахта заплатил за футболиста один миллион евро. Данная сумма может увеличиться за счет бонусов. Коллинз подписал с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2028 года.

19-летний Коллинз является воспитанником дортмундской "Боруссии". За первую команду клуба из Дортмунда он не провел ни одного матча. Коллинз сыграл 42 матча за юношескую команду “Боруссии” U19, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

Коллинз с 2021 года играет за юношескую сборной Германии U19. Всего он провел за немецкую команду шесть матчей, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи.

Напомним, что “Боруссия” Дортмунд в прошлом сезоне финишировала на втором месте в турнирной таблице чемпионата Германии. Таким образом, дортмундский клуб получил право сыграть в Лиге чемпионов в сезоне-2023/2024.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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