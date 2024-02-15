76-летнему тренеру клуба АПЛ стало плохо на утренней тренировке

Самый возрастной тренер в топ-5 лигах Рой Ходжсон не смог завершить сегодняшнюю тренировку Кристал Пэлас, сообщает официальный сайт клуба.

76-летнему англичанину стало плохо во время тренировки, поэтому он не пришел на пресс-конференцию перед матчем против Эвертона. Однако не сообщается, какой именно недуг сразил Ходжсона.

Все это произошло на фоне новостей о том, что Кристал Пэлас планирует отправить Ходжсона в отставку. Новым главным тренером “орлов” станет австриец Оливер Гласнер, который в сезоне-2021/22 выиграл с Айнтрахтом Лигу Европы.

После 24 туров Кристал Пэлас с 24 очками в активе занимает 15-е место в английской Премьер-лиге. От зоны вылета команду отделяет только 5 очков.

Нынешний период в Кристал Пэлас уже второй для Ходжсона в этом клубе. Суммарно он провел в качестве главного тренера “орлов” ровно 200 матчей.