Победитель Лиги Европы-2021/22 станет главным тренером середняка АПЛ

Австрийский специалист Оливер Гласнер станет новым главным тренером лондонского Кристал Пэлас, сообщает Фабрицио Романо.

Сегодня руководство Кристал Пэлас проведет последнюю встречу с Гласнером, на которой стороны окончательно согласуют все детали контракта. Гласнер очень заинтересован в том, чтобы работать в Премьер-лиге.

Нынешний главный тренер “орлов” Рой Ходжсон будет отправлен в отставку.

Последним клубом 49-летнего австрийца был франкфуртский Айнтрахт, с которым он выиграл Лигу Европы-2021/22. До этого он тренировал Вольфсбург и ЛАСК Линц.

После 24 туров Кристал Пэлас с 24 очками в активе занимает 15-е место в английской Премьер-лиге. От зоны вылета команду отделяет только 5 очков.