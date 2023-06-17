74-летний Сколари вернулся к работе

74-летний футбольный тренер Луис Фелипе Сколари, который в свое время руководил сборной Бразилии и "Челси", вернулся к работе.

У себя на родине он возглавил "Атлетико Минейро".

Опытный специалист подписал трудовое соглашение до конца 2024 года.

Отметим, что прошлым клубом бразильца был местный "Атлетико Паранаэнсе".