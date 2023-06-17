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74-летний Сколари вернулся к работе

Новости футбола Сегодня, 09:30
74-летний Сколари вернулся к работе Фото: открытые источники

74-летний футбольный тренер Луис Фелипе Сколари, который в свое время руководил сборной Бразилии и "Челси", вернулся к работе.

У себя на родине он возглавил "Атлетико Минейро".

Опытный специалист подписал трудовое соглашение до конца 2024 года.

Отметим, что прошлым клубом бразильца был местный "Атлетико Паранаэнсе".

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
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