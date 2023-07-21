45-летний Джанлуиджи Буффон может принять радикальное решение по своему будущему

45-летний вратарь “Пармы” Джанлуиджи Буффон может завершить карьеру футболиста, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, футболист склоняется к тому, чтобы закончить выступления нынешним летом. Ожидается, что голкипер объявит об уходе из в ближайшие дни.

Буффон является воспитанником “Пармы”. Он начал выступать за итальянский клуб в 1995 году и играл за него до 2021 года, а затем перешел в “Ювентус”. Летом 2021 года Буффон вернулся в “Парму” в статусе свободного агента. Всего он провел за клуб 265 матчей во всех турнирах и пропустил 261 гол. Также он завершил 98 матчей без пропущенных голов. Он также играл за “Пари Сен-Жермен”.

Буффон является 10-кратным чемпионом Италии в составе “Ювентуса”. Он шесть раз выигрывал Кубок Италии (пять раз в составе “Ювентуса”, один раз с “Пармой”), и семь раз становился обладателем Суперкубка Италии (шесть раз с “Ювентусом” и один раз с “Пармой”). В составе ПСЖ Буффон один раз стал чемпионом Франции и один раз выиграл Суперкубок Франции.

Буффон с 1997 по 2018 год играл за сборную Италии. Всего он провел за итальянскую национальную команду 176 матчей и пропустил 146 голов. Становился чемпионом мира в 2006 году и серебряным призером чемпионата Европы-2012.