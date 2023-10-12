100 тысяч евро за ночь: футболистке-красотке поступило непристойное предложение (фото)

Футболистка английской “Астон Виллы” и сборной Швейцарии Алиша Леманн вспомнила историю о том, как ей предлагали свыше 100 тысяч евро за одну ночь вместе.

В интервью для немецкой исполнительницы Ширин Дэвид на ее YouTube-канале спортсменка призналась, что деньги хотела предложить известная на весь мир личность.

Алиша Леманн добавила, что инцидент произошел, когда она находилась в Америке. Девушка при этом не стала называть имя этой личности.

«На мой телефон пришло сообщение, на которое я не ответила, но потом этот же человек отправил сообщение охраннику, который меня сопровождал. В сообщении было сказано: "Я заплачу Алише 100 тысяч швейцарских франков (более 104 тысяч евро), чтобы провести с ней ночь".

Но мой ответ был просто — никогда! И всего 100 тысяч?» — рассказала Леманн.

Алиша Леманн во время своей карьеры также выступала за «Эвертон», «Вест Хэм» и «Янг Бойз».

Девушка является очень популярной. На ее страницу в Инстаграм подписаны свыше 16 миллионов поклонников.