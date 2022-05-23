"Реал" нацелился на лидера "Милана"

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"Реал" нацелился на лидера "Милана"

Фото: твиттер Рафаэла Леау/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" проявляет интерес к нападающему "Милана" Рафаэлу Леау, сообщает Marca.

По сведениям источника, королевский клуб рассматривает вариант с приобретением португальца после того, как не сумел подписать форварда ПСЖ Килиана Мбаппе. "Милан" не хочет продавать форварда, но может согласиться расстаться с ним за 100 миллионов евро. Ранее сообщалось, что Леау входит в сферу интересов ПСЖ и "Барселоны".

В нынешнем сезоне 22-летний Леау провел за "Милан" 41 матч во всех турнирах, забил 14 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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