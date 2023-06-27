Зидан официально нашел новый клуб в Европе (фото)
Новости футбола Сегодня, 05:53
Фото: твиттер Утрехта
Хавбек Зидан Икбал продолжит карьеру в чемпионате Нидерландов.
Уже бывший игрок “Манчестер Юнайтед” перебрался в “Утрехт”.
20-летний африканец подписал контракт на четыре года.
По информации The Athletic, за трансфер английский клуб получит почти миллион евро. Также “МЮ” может рассчитывать на долю от следующей продажи Икбала.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Вчера, 16:33 Киевское "Динамо" намекнуло на возвращение клубной легенды
Новости футбола 25 июн 2023, 14:14 "Аль-Хилаль" купил звездного защитника "Челси"
Новости футбола 24 июн 2023, 13:56 Украина вырвала победу в матче молодежного чемпионата Европы
Новости футбола 22 июн 2023, 16:30 "Реал" определился с размером предложения по трансферу Килиана Мбаппе
Новости футбола 21 июн 2023, 14:48 Сборная Украины стартовала с победы на молодежном Евро-2023
Новости футбола 20 июн 2023, 17:09 Бразилия сенсационно проиграла африканской сборной
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 06:37 "Манчестер Сити" пытается сохранить ключевого игрока Новости футбола Сегодня, 06:15 Обамеянг может уехать в другой чемпионат Новости футбола Сегодня, 06:00 "Милан" готовит три громких трансфера Новости футбола Сегодня, 05:53 Зидан официально нашел новый клуб в Европе (фото) Новости футбола Сегодня, 05:36 "Интер" завершает трансфер форварда сборной Франции Новости футбола Сегодня, 05:09 Топ-клубы Европы нацелились на американского хавбека Новости футбола Сегодня, 04:50 Скончался известный футбольный тренер Новости футбола Сегодня, 04:44 Брозович в шаге от переезда в Саудовскую Аравию Новости футбола Сегодня, 04:12 Ибрагимович снова может вернуться в футбол Новости футбола Сегодня, 04:00 Новичок УПЛ просматривает бывшего игрока дортмундской "Боруссии"
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Португалия - Бельгия 27 июня 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Нидерланды - Грузия 27 июня 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Хорватия - Румыния 27 июня 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Испания - Украина 27 июня 2023 года Футбол 28 июн 2023 Прогноз на матч Чехия - Израиль 28 июня 2023 года Футбол 28 июн 2023 Прогноз на матч Англия - Германия 28 июня 2023 года Футбол 28 июн 2023 Прогноз на матч Швейцария - Франция 28 июня 2023 года Футбол 28 июн 2023 Прогноз на матч Италия - Норвегия 28 июня 2023 года Футбол 28 июн 2023 Прогноз на матч Интернасьонал - Индепендьенте Медельин 29 июня 2023 года Футбол 28 июн 2023 Прогноз на матч Расинг Авельянеда - Ньюбленсе 29 июня 2023 года