Зидан официально нашел новый клуб в Европе (фото)

Хавбек Зидан Икбал продолжит карьеру в чемпионате Нидерландов.

Уже бывший игрок “Манчестер Юнайтед” перебрался в “Утрехт”.

20-летний африканец подписал контракт на четыре года.

По информации The Athletic, за трансфер английский клуб получит почти миллион евро. Также “МЮ” может рассчитывать на долю от следующей продажи Икбала.