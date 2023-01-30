"Ювентус" повесил огромный ценник на Влаховича

“Ювентус” согласился продать своего форварда Душана Влаховича в летнее трансферное окно.

По данным источника, за футболиста туринцы надеются выручить около 80-90 млн.

В клубе готовы пойти на такой шаг ради оптимизации бюджета.

Недавно агент футболиста говорил, что тот открыт к любым предложениям.

В текущем розыгрыше Серии А Влахович сыграл в 11 матчах, в которых забил шесть голов.