Ювентус может вернуть звездного испанского нападающего

Туринский “Ювентус” проявляет интерес к нападающему мадридского “Атлетико” и сборной Испании Альваро Морате, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио в своем твиттере.

По сведениям источника, итальянский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. “Юве” рассматривает кандидатуру Мораты в качестве альтернативного варианту нападающему “Челси” и сборной Бельгии Ромелу Лукаку, чей трансфер может оказаться более дорогим. Ранее сообщалось, что испанцем также интересуются “Милан” и “Рома”.

Стоит отметить, что 30-летний Мората ранее уже играл за “Ювентус” с 2014 по 2016 год, а также с 2020 по 2022 год. Всего он провел за туринский клуб 185 матчей во всех турнирах, забил 59 голов и отдал 39 результативных передач. В составе “Юве” форвард два раза становился чемпионом Италии в сезонах-2014/15, 2015/2016, три раза выиграл Кубок Италии в сезонах-2014/15, 2015/16, 2020/21, а также завоевал Суперкубок Италии в 2015 году.

Напомним, что контракт Мораты с “Атлетико” действует до лета 2024 года. Таким образом, клубу выгодно продать его в текущее летнее трансферное окно.