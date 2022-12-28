Восьмикратный чемпион Китая "Гуанчжоу" вылетел из высшего дивизиона

Восьмикратный чемпион Китая “Гуанчжоу” понизился в классе.

Вчера титулованная команда проиграла “Чанчунь Ятай” (1:4) в последнем туре китайской Суперлиги.

В параллельной встрече “Гуанчжоу Сити” победил “Шэньчжэнь” (3:0) и оставил “Гуанчжоу” каких-либо шансов покинуть зону вылета.

Отметим, что в 2013 и 2015 году “Гуанчжоу” праздновал победу в Лиге чемпионов АФК.