Владельцы "ПСЖ" хотят купить английский топ-клуб

Компания Qatar Sports Investments (QSI) собирается купить лондонский “Тоттенхэм”.

Об этом сообщил авторитетный журналист Бен Джейкобс.

По его информации, представители компании уже ведут переговоры в этом направлении.

Отмечается, что президент “ПСЖ” и генеральный директор QSI Нассер Аль-Хелаифи уже провел встречу председателем совета директоров лондонского клуба.

Как известно, Qatar Sports Investments владеет французским “ПСЖ”. Кроме того, компания выкупила 23% акций португальской “Браги”.