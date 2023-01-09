Владельцы "ПСЖ" хотят купить английский топ-клуб
Новости футбола Сегодня, 04:38
Фото: твиттер ПСЖ/автор неизвестен
Компания Qatar Sports Investments (QSI) собирается купить лондонский “Тоттенхэм”.
Об этом сообщил авторитетный журналист Бен Джейкобс.
По его информации, представители компании уже ведут переговоры в этом направлении.
Отмечается, что президент “ПСЖ” и генеральный директор QSI Нассер Аль-Хелаифи уже провел встречу председателем совета директоров лондонского клуба.
Как известно, Qatar Sports Investments владеет французским “ПСЖ”. Кроме того, компания выкупила 23% акций португальской “Браги”.
Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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