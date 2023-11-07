Владелец Борнмута и хоккейного Вегаса хочет купить шотландский футбольный клуб

Миллиардер Билл Фоули, которому принадлежат мажоритарные доли в клубах НХЛ Вегас Голден Найтс и АПЛ Бормнут, ведет переговоры о покупке команды из главной лиги Шотландии, сообщает The Athletic.

Ранее Шотландская футбольная ассоциация была против покупки клубов компаниями, которые владеют клубами из других стран. Инвестор, которому принадлежала доля более 25% в любом клубе из Европы, не мог стать владельцем команды из Шотландии.

С недавних пор это правило убрали. Теперь Ассоциация одобряет продажу клуба индивидуально в каждом отдельном случае.

Помимо Хиберниана, к которому проявляет интерес Фоули, в данный момент на рынке Шотландии доступны еще три клуба: Данди, Данди Юнайтед и Ливингстон.

Разговоры о продаже Хиберниана ведутся с февраля, когда скончался бывший владелец клуба Рон Гордон. Американский бизнесмен приобрел клуб в 2019 году.