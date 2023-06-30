Виейра может возглавить французский клуб

Легенда французского футбола Патрик Виейра может снова попробовать себя в должности тренера у себя на родине.

Согласно информации Footmercato, "Страсбург" заинтересован в назначении 47-летнего бывшего футболиста Франции.

С тренером уже провели переговоры. Стороны договорились о заключении контракта до 2026 года.

Последним клубом Виейра был “Кристал Пэлас”, который он покинул в марте этого года. Также специалист возглавлял “Нью-Йорк Сити” и “Ниццу”.