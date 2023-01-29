"Валенсия" потерпела гостевое поражение в Ла Лиге

В матче 19-го тура чемпионата Испании “Вальядолид" на своем поле обыграл “Валенсию” со счетом 1:0.

Единственный гол в концовке встречи забил Кайл Ларин.

“Вальядолид”, набрав 20 очков, вышел на 16-е место в турнирной таблице Ла Лиги. “Валенсия” с 20 очками осталась на 14-й позиции.

“Вальядолид” – “Валенсия” - 1:0 (0:0)

Гол: Ларин, 90 - 1:0

“Вальядолид”: Масип, Лукас Роза (Перес, 46), Хоакин Фернандес, Санчес, Оласа (Торрес, 80), Меса (Мончу, 76), Агуадо (Плата, 60), Кике Перес, Леон (Ларин, 76), Мачис, Плано.

“Валенсия”: Мамардашвили, Москера, Джемерт, Озкаджар, Гайя (Фулькье, 82), Тони Лато (Мориба, 70), Алмейда, Муса, Кастильехо (Хесус Васкес, 76), Кавани (Маркос Андре, 82), Лино (Клюйверт, 82).

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