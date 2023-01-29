Защитник “Барселоны” может продолжить карьеру в "Спортинге"

Защитник “Барселоны” Эктор Бельерин может перебраться в “Спортинг”.

Как сообщает авторитетный журналист Николо Скира, испанский футболист не входит в планы наставника “Барселоны” Хави.

В этом сезоне Бельерин сыграл лишь семь матчей во всех соревнованиях, но не сумел отметиться какими-либо результативными действиями.

Отметим, что защитник вернулся в свой родной клуб в прошлом году, подписав годичный контракт.