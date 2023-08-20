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В УЕФА приняли жесткое решение по фанатам загребского Динамо

Новости футбола Сегодня, 04:00
В УЕФА приняли жесткое решение по фанатам загребского Динамо Фото: Твиттер Динамо Загреб

УЕФА запретила фанатам «Динамо» из Загреба посещать гостевые матчи клуба как минимум до конца текущего сезона.

Это решение было принято после того, как УЕФА оценил все матчи, в которых участвовали болельщики «Динамо», как высокорисковые в свете серьезных инцидентов, произошедших в Афинах, когда болельщики хорватского клуба присутствовали на игре, несмотря на отсутствие билетов на этот матч.

Информация об этих инцидентах была предоставлена греческими властями УЕФА. Организация также требует от клуба совместно с политическими органами, органами безопасности и футбольными инстанциями Хорватии разработать и реализовать стратегию по предотвращению насилия, связанного с клубом.

УЕФА ожидает отчет от клуба, который должен содержать подробный план действий по решению этой серьезной проблемы.

Напомним, что ранее матч между «АЕК» и «Динамо» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов был перенесен в связи с смертью фаната греческого клуба, который получил ножевое ранение в хулиганской драке с ультрас «Динамо».

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
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