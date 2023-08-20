В УЕФА приняли жесткое решение по фанатам загребского Динамо
УЕФА запретила фанатам «Динамо» из Загреба посещать гостевые матчи клуба как минимум до конца текущего сезона.
Это решение было принято после того, как УЕФА оценил все матчи, в которых участвовали болельщики «Динамо», как высокорисковые в свете серьезных инцидентов, произошедших в Афинах, когда болельщики хорватского клуба присутствовали на игре, несмотря на отсутствие билетов на этот матч.
Информация об этих инцидентах была предоставлена греческими властями УЕФА. Организация также требует от клуба совместно с политическими органами, органами безопасности и футбольными инстанциями Хорватии разработать и реализовать стратегию по предотвращению насилия, связанного с клубом.
УЕФА ожидает отчет от клуба, который должен содержать подробный план действий по решению этой серьезной проблемы.
Напомним, что ранее матч между «АЕК» и «Динамо» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов был перенесен в связи с смертью фаната греческого клуба, который получил ножевое ранение в хулиганской драке с ультрас «Динамо».