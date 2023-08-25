В Саудовской Аравии может появиться футболист, который будет зарабатывать больше Роналду

В частности, ведутся переговоры по нападающему "Ливерпуля" Мохамеду Салаху.

Согласно информации журналиста Бена Джейкобса в Twitter, капитану сборной Египта предложили трехлетний контракт с окладом в размере около 76 миллионов евро. Также в контракте прописаны различные бонусы.

Если стороны уладят детали трансфера, то уровню заработной платы Салах может сравняться с Криштиану Роналду или даже обойти его. Отметим, что на сегодняшний день именно португальский нападающий является самым высокооплачиваемым игроком в лиге.

К слову, журналист отмечает, что пока саудовский клуб не смог уладить детали с самим футболистом, в то время как “Ливерпуль” согласился продать своего лидера. Сумма вероятного трансфера не разглашается.

Этим летом "Аль-Иттихад" уже совершил ряд громких трансферов, среди которых бывший игрок мадридского "Реала" и обладатель "Золотого мяча" 2022 года Карим Бензема, триумфатор Лиги чемпионов в составе "Челси" Н'Голо Канте и бывший одноклубник Салаха Фабиньо.