EN EN NG NG
Главная Новости В Саудовской Аравии может появиться футболист, который будет зарабатывать больше Роналду

В Саудовской Аравии может появиться футболист, который будет зарабатывать больше Роналду

Новости футбола Сегодня, 03:00
В Саудовской Аравии может появиться футболист, который будет зарабатывать больше Роналду В Саудовской Аравии может появиться футболист, который будет зарабатывать больше Роналду

В частности, ведутся переговоры по нападающему "Ливерпуля" Мохамеду Салаху.

Согласно информации журналиста Бена Джейкобса в Twitter, капитану сборной Египта предложили трехлетний контракт с окладом в размере около 76 миллионов евро. Также в контракте прописаны различные бонусы.

Если стороны уладят детали трансфера, то уровню заработной платы Салах может сравняться с Криштиану Роналду или даже обойти его. Отметим, что на сегодняшний день именно португальский нападающий является самым высокооплачиваемым игроком в лиге.

К слову, журналист отмечает, что пока саудовский клуб не смог уладить детали с самим футболистом, в то время как “Ливерпуль” согласился продать своего лидера. Сумма вероятного трансфера не разглашается.

Этим летом "Аль-Иттихад" уже совершил ряд громких трансферов, среди которых бывший игрок мадридского "Реала" и обладатель "Золотого мяча" 2022 года Карим Бензема, триумфатор Лиги чемпионов в составе "Челси" Н'Голо Канте и бывший одноклубник Салаха Фабиньо.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Аль-Иттихад Ливерпуль Премьер-лига Англия Про-лига Саудовская Аравия
Популярные новости
Манчестер Сити купил форварда сборной Бельгии за 60 млн евро Новости футбола Сегодня, 00:00 Манчестер Сити купил форварда сборной Бельгии за 60 млн евро
Аль-Наср Роналду купил победителя Лиги чемпионов Новости футбола Вчера, 11:43 Аль-Наср Роналду купил победителя Лиги чемпионов
Телеведущая телеканала Sky Sports восхитила сети фото с отдыха Новости футбола Вчера, 08:17 Телеведущая телеканала Sky Sports восхитила сети фото с отдыха
Криштиану Роналду устроил истерику во время матча азиатской Лиги чемпионов Новости футбола 23 авг 2023, 01:00 Криштиану Роналду устроил истерику во время матча азиатской Лиги чемпионов
Аль-Наср Роналду вышел в групповой раунд азиатской Лиги чемпионов Новости футбола 22 авг 2023, 16:14 Аль-Наср Роналду вышел в групповой раунд азиатской Лиги чемпионов
Арсенал одержал тяжелую победу в лондонском дерби Новости футбола 21 авг 2023, 17:05 Арсенал одержал тяжелую победу в лондонском дерби
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 03:00 В Саудовской Аравии может появиться футболист, который будет зарабатывать больше Роналду Новости футбола Сегодня, 01:51 Манчестер Юнайтед близок к трансферу конкурента Трубина в Бенфике Новости футбола Сегодня, 01:35 Арсенал нашел замену травмированному Тимберу в Серии А Новости футбола Сегодня, 01:20 Севилья объявила о переходе полузащитника сборной Бельгии Новости футбола Сегодня, 00:50 Манчестер Юнайтед собирается подписать опытного защитника Новости футбола Сегодня, 00:00 Манчестер Сити купил форварда сборной Бельгии за 60 млн евро Новости футбола Вчера, 15:00 Переход Канселу в Барселону может не состояться Новости футбола Вчера, 14:50 Марсель договорился о переходе аргентинского нападающего Интера Новости футбола Вчера, 14:19 Челси потерял украинца Мудрика из-за травмы Новости футбола Вчера, 13:50 Анчелотти оценил шансы Реала купить Мбаппе
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Лас-Пальмас - Реал Сосьедад 25 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Халл Сити - Бристоль Сити 25 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч РБ Лейпциг - Штутгарт 25 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Челси - Лутон 25 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Сельта - Реал Мадрид 25 августа 2023 года Футбол 26 авг 2023 Прогноз на матч Борнмут - Тоттенхэм 26 августа 2023 года Футбол 26 авг 2023 Прогноз на матч Кардифф Сити - Шеффилд Уэнсдей 26 августа 2023 года Футбол 26 авг 2023 Прогноз на матч Хаддерсфилд - Норвич Сити 26 августа 2023 года Футбол 26 авг 2023 Прогноз на матч Брентфорд - Кристал Пэлас 26 августа 2023 года Футбол 26 авг 2023 Прогноз на матч Ковентри Сити - Сандерленд 26 августа 2023 года