В России не приняли решение о выходе из УЕФА

Исполком РФС не принял финального решения о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола.

Как пишет российская пресса, в ближайшее время РФС создаст рабочую группу, которая изучит вопрос перехода в Азию.

Как известно россиян отстранили от всех официальных международных матчей по решению УЕФА и ФИФА.

Вопрос о переходе РФС в Азию не смогли рассмотреть уже на втором заседании подряд.