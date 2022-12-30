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В России не приняли решение о выходе из УЕФА

Новости футбола Сегодня, 10:38
Фото: твиттер РФС/Автор неизвестен

Исполком РФС не принял финального решения о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола.

Как пишет российская пресса, в ближайшее время РФС создаст рабочую группу, которая изучит вопрос перехода в Азию.

Как известно россиян отстранили от всех официальных международных матчей по решению УЕФА и ФИФА.

Вопрос о переходе РФС в Азию не смогли рассмотреть уже на втором заседании подряд.

эксперт Dailysports Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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