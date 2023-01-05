В Эстонии извинились за фото своих футболистов с тренером сборной России

Эстонский футбольный союз принес публичные извинения после того, как игроки местной футбольной сборной сфотографировались с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

"Мы сожалеем о сложившейся ситуации и хотим принести свои извинения всем, чьи чувства были задеты нашим ужином и публикацией его фотографии в социальных сетях.

Беседы за столом были только на тему футбола, мы не говорили о политике", - говорится в сообщении.

Напомним, что до этого совместное фото раскритиковали ассоциация болельщиков национальной команды и министр культуры страны Пирет Хартман.