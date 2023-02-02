В "Барселоне" рассказали о срыве трансфера Араухо в последний момент

Директор “Барселоны” Матеу Алемани рассказал, по какой причине сорвался трансфер защитника “Лос-Анджелес Гэлакси” Хулиана Араухо.

Напомним, что каталонский клуб хотел завершить переход футболиста до закрытия трансферного окна, но не успел.

“У нас не получилось зарегистрировать его из-за ошибки в системе, мы опоздали лишь на 18 секунд. Будем ждать реакцию ФИФА”, – сказал он.

В прошлом сезоне 21-летний игрок сборной Мексики провел 40 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 5 результативных передач.