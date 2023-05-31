Украинский вратарь “Реала” хочет сменить клуб
Новости футбола Сегодня, 04:43
Фото: твиттер Реала
Украинский вратарь “Реала” Андрей Лунин планирует сменить команду ближайшим летом.
Как пишет Marca, игрок сборной Украины желает получить больше игрового времени.
Лунин провел лишь несколько матчей в этом сезоне, когда у основного вратаря команды Тибо Куртуа были проблемы со здоровьем.
Соглашение украинца с клубом рассчитано до 2024 года, но это не должно стать препятствием для его ухода.
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