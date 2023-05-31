Украинский вратарь “Реала” хочет сменить клуб

Украинский вратарь “Реала” Андрей Лунин планирует сменить команду ближайшим летом.

Как пишет Marca, игрок сборной Украины желает получить больше игрового времени.

Лунин провел лишь несколько матчей в этом сезоне, когда у основного вратаря команды Тибо Куртуа были проблемы со здоровьем.

Соглашение украинца с клубом рассчитано до 2024 года, но это не должно стать препятствием для его ухода.