Украинский клуб отказался выступать в форме Joma из-за сотрудничества компании с клубом РФ

Украинский клуб “Карпаты” принял решение сменить технического партнёра.

Руководство клуба прекратило сотрудничество с испанским брендом Joma, который разработал форма для российского “Зенита”.

В сообщении “Карпат” говорится, что новую форму к началу весенней части чемпионата для команды изготовит Nike.

“Так как смена формы является длительным процессом, то пока наши футболисты будут играть товарищеские матчи ещё в старой форме”, - отметили в клубе.