Украинец Ребров может возглавить топ-клуб Греции

“Олимпиакос” проявляет интерес к главному тренеру “Аль-Айна” Сергею Реброву, сообщает Sportdog.

По сведениям источника, греческий клуб рассматривает вариант с назначением украинского специалиста в летнее трансферное окно. Контракт Реброва с клубом из ОАЭ истекает ближайшим летом, поэтому его можно будет заполучить бесплатно.

Ранее сообщалось, что 48-летний Ребров получил предложение возглавить сборную Украины. Впрочем, специалист, скорее всего, откажется возвращаться в Украину.

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