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У Месси "украли" награду лучшему новичку МЛС

Новости футбола Сегодня, 01:49
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
У Месси "украли" награду лучшему новичку МЛС У Месси "украли" награду лучшему новичку МЛС

Аргентинский нападающий Лионель Месси остался без индивидуальных наград по итогам сезона в МЛС.

Действующий чемпион мира не смог стать лучшим новичком МЛС, о чем сообщила пресс-служба лиги в социальной сети X (ранее Twitter).

Награду получил форвард “Атланты Юнайтед” и сборной Греции Георгиос Якумакис. В текущем сезоне МЛС Якумакис выглядел очень неплохо и провел его очень результативно. Всего на его счету 17 голов в 28 матчах за новую команду.

Отметим, что греческий футболист перебрался в “Атланту Юнайтед” в феврале 2023 года, а его соглашение рассчитано до 2026 года.

Кроме Месси, в список номинантов на награду “Лучший новичок сезона” также претендовал Эдуард Левен из "Сент-Луис Сити".

Напомним, что Месси перешел в "Интер Майами" в летнее трансферное в качестве свободного агента. Аргентинец имеет контракт с клубом до декабря 2025 года.

В прошлом сезоне футболист сыграл в 13 матчах во всех турнирах, записав на свой счет 11 голов и пять голевых передач.

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