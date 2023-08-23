Карим Бензема недоволен главным тренером Аль-Иттихад

Между французским нападающим саудовского клуба “Аль-Иттихад” Каримом Бензема и главным тренером команды Нуну Эшпириту Санту установились напряженные отношения, сообщает Asharq Al-Awsat.

По сведениям источника, португальский специалист полагает, что футболист не соответствует его стилю игры. Изначально он не просил руководство клуба о трансфере француза. Из-за этого Бензема чувствует себя некомфортно и полагает, что тренер ведет себя непрофессионально.

35-летний Бензема выступает за “Аль-Иттихад" с июля 2023 года. Он перешел в клуб из Саудовской Аравии из мадридского “Реала” на правах свободного агента. Всего он провел за саудовский клуб шесть матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2026 года.

Бензема становился 4-кратным чемпионом Испании (2011/12, 2016/17, 2019/20, 2021/22) и 4-кратным чемпионом Франции (2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08), три раза выиграл Кубок Испании (2010/11, 2013/14, 2022/23), один раз выиграл Кубок Франции (2007/08), четыре раза завоевал Суперкубок Испании (2012, 2017, 2020, 2022), дважды выиграл Суперкубок Франции (2006, 2007), пять раз выиграл Лигу чемпионов (2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2021/22), четыре раза выиграл Суперкубок УЕФА (2014, 2016, 2017, 2022), а также пять раз стал победителем Клубного чемпионата мира (2014, 2016, 2017, 2018, 2022).