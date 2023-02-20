Тяжелая победа ПСЖ, успехи "Монако" и "Ланса": результаты 24-го тура Лиги 1

Состоялись матчи 24-го тура чемпионата Франции. Стоит отметить победы ПСЖ, “Монако” и “Ланса” над “Лиллем”, “Брестом” и “Нантом”.

ПСЖ – “Лилль” - 4:3 (2:1)

Голы: Мбаппе, 11 - 1:0, Неймар, 17 - 2:0, Диаките, 24 - 2:1, Дэвид, 58 (с пенальти) - 2:2, Бамба, 69 - 2:3, Мбаппе, 87 - 3:3, Месси, 90+5 - 4:3

“Брест” – “Монако” - 1:2 (0:1)

Голы: Головин, 39 - 0:1, Боаду, 73 - 0:2, Ле Дуарон, 86 - 1:2

“Ланс” – “Нант” - 3:1 (2:1)

Голы: Мачадо, 34 - 1:0, Томассон, 36 - 2:0, Молле, 40 - 2:1, Траоре, 74 (автогол) - 3:1

“Осер” – “Лион” - 2:1 (0:1)

Голы: Дембеле, 36 - 0:1, Перрен, 51 (с пенальти) - 1:1, Жубал, 53 - 2:1

“Лорьян” – “Аяччо” - 3:0 (2:0)

Голы: Дьенг, 6 (с пенальти) - 1:0, Февр, 43 - 2:0, Понко, 58 - 3:0

“Ренн” – “Клермон” - 2:0 (1:0)

Голы: Калимуэндо, 37 - 1:0, Калимуэндо, 64 - 2:0

“Труа” – “Монпелье” - 0:1 (0:0)

Гол: Хазри, 90 - 0:1

“Ницца” – “Реймс” - 0:0

“Страсбур” – “Анжер” - 2:1 (2:0)

Голы: Диалло, 14 - 1:0, Диалло, 42 - 2:0, Бенталеб, 73 (с пенальти) - 2:1

“Тулуза” – “Марсель” - 1:3 (1:0)

Голы: Даллинга, 3 - 1:0, Мбемба, 52 - 1:1, Ундер, 59 - 1:2, Тавареш, 79 - 1:3, Онаиву, 87 - 2:3

Положение команд: ПСЖ - 57, “Марсель” - 52, “Монако” - 50, “Ланс” - 49, “Ренн” - 43, “Лилль” - 41, “Лорьян” - 39, “Ницца” - 38, “Лион” - 35, “Реймс” - 34, “Тулуза" - 32, “Клермон” - 30, “Нант” - 28, “Монпелье” - 26, “Страсбур” - 21, “Брест” - 20, “Труа” - 19, “Осер”, “Аяччо” - 18, “Анжер” - 10.

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