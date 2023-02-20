Главная Новости Тяжелая победа ПСЖ, успехи "Монако" и "Ланса": результаты 24-го тура Лиги 1

Тяжелая победа ПСЖ, успехи "Монако" и "Ланса": результаты 24-го тура Лиги 1

Новости футбола Сегодня, 06:30
Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен

Состоялись матчи 24-го тура чемпионата Франции. Стоит отметить победы ПСЖ, “Монако” и “Ланса” над “Лиллем”, “Брестом” и “Нантом”.

ПСЖ – “Лилль” - 4:3 (2:1)
Голы: Мбаппе, 11 - 1:0, Неймар, 17 - 2:0, Диаките, 24 - 2:1, Дэвид, 58 (с пенальти) - 2:2, Бамба, 69 - 2:3, Мбаппе, 87 - 3:3, Месси, 90+5 - 4:3

“Брест” – “Монако” - 1:2 (0:1)
Голы: Головин, 39 - 0:1, Боаду, 73 - 0:2, Ле Дуарон, 86 - 1:2

“Ланс” – “Нант” - 3:1 (2:1)
Голы: Мачадо, 34 - 1:0, Томассон, 36 - 2:0, Молле, 40 - 2:1, Траоре, 74 (автогол) - 3:1

“Осер” – “Лион” - 2:1 (0:1)
Голы: Дембеле, 36 - 0:1, Перрен, 51 (с пенальти) - 1:1, Жубал, 53 - 2:1

“Лорьян” – “Аяччо” - 3:0 (2:0)
Голы: Дьенг, 6 (с пенальти) - 1:0, Февр, 43 - 2:0, Понко, 58 - 3:0

“Ренн” – “Клермон” - 2:0 (1:0)
Голы: Калимуэндо, 37 - 1:0, Калимуэндо, 64 - 2:0

“Труа” – “Монпелье” - 0:1 (0:0)
Гол: Хазри, 90 - 0:1

“Ницца” – “Реймс” - 0:0

“Страсбур” – “Анжер” - 2:1 (2:0)
Голы: Диалло, 14 - 1:0, Диалло, 42 - 2:0, Бенталеб, 73 (с пенальти) - 2:1

“Тулуза” – “Марсель” - 1:3 (1:0)
Голы: Даллинга, 3 - 1:0, Мбемба, 52 - 1:1, Ундер, 59 - 1:2, Тавареш, 79 - 1:3, Онаиву, 87 - 2:3

Положение команд: ПСЖ - 57, “Марсель” - 52, “Монако” - 50, “Ланс” - 49, “Ренн” - 43, “Лилль” - 41, “Лорьян” - 39, “Ницца” - 38, “Лион” - 35, “Реймс” - 34, “Тулуза" - 32, “Клермон” - 30, “Нант” - 28, “Монпелье” - 26, “Страсбур” - 21, “Брест” - 20, “Труа” - 19, “Осер”, “Аяччо” - 18, “Анжер” - 10.

Не пропустите: Главный тренер ПСЖ высказался о возможной отставке.

Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
ПСЖ Марсель Монако Лион Лига 1 Франция
Популярные новости
"Реал" - "Ливерпуль" Новости футбола Сегодня, 07:10 Без трех основных: "Реал" объявил заявку на матч с "Ливерпулем"
Фото: инстаграм "Арсенала"/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 03:00 Победы "Арсенала" и "Ливерпуля", потери "Сити" и "Челси": результаты 24-го тура АПЛ
Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 16:53 "Барселона" обыграла аутсайдера Ла Лиги
Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 11:15 "Манчестер Юнайтед" с крупным счетом победил в матче АПЛ
Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 10:17 Месси принес ПСЖ победу в феерическом матче чемпионата Франции
Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен Новости футбола 18 фев 2023, 17:01 "Реал" не без труда победил "Осасуну"
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 10:30 Месси получил низкую оценку за матч с "Лиллем" Новости футбола Сегодня, 09:50 Гладбахская "Боруссия" летом бесплатно потеряет вице-чемпиона мира Новости футбола Сегодня, 09:10 "Челси" готов продать одну из главных звезд клуба Новости футбола Сегодня, 08:31 "Тоттенхэм" нацелился на защитника "Реала" Новости футбола Сегодня, 07:50 Месси прилетел в Барселону Новости футбола Сегодня, 07:10 Без трех основных: "Реал" объявил заявку на матч с "Ливерпулем" Новости футбола Сегодня, 06:30 Тяжелая победа ПСЖ, успехи "Монако" и "Ланса": результаты 24-го тура Лиги 1 Новости футбола Сегодня, 05:10 "МЮ", "Челси" и "Ливерпуль" поборются за итальянского таланта Новости футбола Сегодня, 04:30 Троевластие на вершине таблицы: результаты 21-го тура чемпионата Германии Новости футбола Сегодня, 03:50 ПСЖ обнародовал информацию о травме Неймара
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Торино - Кремонезе 20 февраля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Хетафе - Валенсия 20 февраля 2023 года Футбол 21 фев 2023 Прогноз на матч Ливерпуль - Реал Мадрид 21 февраля 2023 года Футбол 21 фев 2023 Прогноз на матч Айнтрахт (Франкфурт) - Наполи 21 февраля 2023 года Футбол 22 фев 2023 Прогноз на матч РБ Лейпциг - Манчестер Сити 22 февраля 2023 года Футбол 22 фев 2023 Прогноз на матч Интер - Порту 22 февраля 2023 года