Главный тренер ПСЖ высказался о возможной отставке
Новости футбола Сегодня, 13:55
Кристоф Гальтье
Главный тренер “Пари Сен-Жермен" Кристоф Гальтье поделился мнением о своей возможной отставке.
“Любой тренер, тем более в ПСЖ, находится под угрозой отставки после четырех поражений подряд. Но я могу сказать, что меня поддерживают президент и руководство клуба. Это очень важно”, - цитирует Гальтье RMC Sport.
Напомним, что ПСЖ вылетел из Кубка Франции, проиграв “Марселю” (1:3). В чемпионате Франции парижане уступили “Монако” (1:3), а в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов потерпел поражение от “Баварии” (0:1). В 24-м туре Лиги 1 ПСЖ прервал неудачную серию, обыграв “Лилль” (4:3).
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