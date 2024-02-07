Турецкий клуб подписал защитника Боруссии Дортмунд

Правый защитник сборной Бельгии Томас Менье официально сменил Боруссию Дортмунд на клуб Суперлиги Турции Трабзонспор.

Hoş geldin Thomas Meunier 🤝 pic.twitter.com/OapUvHfDth — Trabzonspor (@Trabzonspor) February 7, 2024

Контракт Менье с Трабзонспором рассчитан до лета 2025 года. Футболист досрочно разорвал контракт с Боруссией и перешел в новый клуб на правах свободного агента.

Менье играл за Боруссию Дортмунд с лета 2000 года, когда перешел из ПСЖ как свободный агент. В текущем сезоне он сыграл лишь в 8 матчах Бундеслиги, а в общей сложности наиграл за немецкий клуб 83 матча, забил 3 гола и отдал 8 ассистов.

Трабзонспор после 24 туров занимает четвертое место с 37 очками в активе.