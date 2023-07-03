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Тренер украинской молодежки высказался о сенсационной победе над Францией

Новости футбола Сегодня, 03:44
Тренер украинской молодежки высказался о сенсационной победе над Францией Фото: твиттер сборной Украины

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань подвел итоги сенсационной победы своих подопечных в матче ¼ финала чемпионата Европы со сборной Франции (3:1).

По словам специалиста, для его команды сложно переоценить важность этого противостояния.

"У нас есть немного времени, чтобы осознать успех и начать готовиться к полуфиналу, где нас ждет сильная команда. Франция начала матч очень мощно, но он пошел не по их сценарию.

Мои подопечные стремились контролировать мяч с первых минут, но французы искусно изучили нашу тактику, перекрыв середину поля и нейтрализовав полузащитников, поэтому начало матча было непростым для нас", - поделился Ротань.

Тренер отметил, что его очень порадовала реакция команды на пропущенный мяч, после которого еще в первом тайме украинцы забили два гола в ворота французов.

“Они не упали духом и с помощью индивидуального мастерства, коллективных действий и характера смогли переломить ход игры. В результате они победили очень сильную команду, одну из самых сильных на турнире”, - добавил он.

Напомним, что в полуфинале турнира сборная Украины 5 июля сыграет со сборной Испании.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
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