Тренер сборной Украины призвал наказывать страны, которые играют с Россией в футбол

Руслан Ротань, временно исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины по футболу, призвал наказывать страны, которые соглашаются играть со сборной России в товарищеских матчах.

По словам украинского специалиста, эти государства таким образом поддерживают агрессивные действия России в Украине и заслуживают наказания.

Напомним, что 23 марта состоится товарищеский матч сборной России против Ирана.

После этого россияне могут провести товарищеский матч против Ирака.