Тренер "ПСЖ" высказался о значимости Месси для команды

Тренер "ПСЖ" Кристоф Галтье заявил, что форвард Лионель Месси счастлив быть частью команды и находится в процессе обсуждения своего будущего с руководством клуба.

Галтье также защитил аргентинца после критики, сказав, что он является важным игроком в раздевалке и способен решать исходы матчей.

“В своём возрасте он продолжает тренироваться каждый день. У него всегда есть желание играть мотивировать своих партнёров. Что касается его будущего, то ещё слишком, слишком рано говорить о том, что произойдёт в будущем”, - сказал он.

Контракт Месси с "ПСЖ" истекает в июне этого года, но о его будущем до сих пор нет информации.