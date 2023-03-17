Главная Новости Тренер "ПСЖ" высказался о значимости Месси для команды

Тренер "ПСЖ" высказался о значимости Месси для команды

Новости футбола Сегодня, 10:30
Фото: твиттер ПСЖ Фото: твиттер ПСЖ

Тренер "ПСЖ" Кристоф Галтье заявил, что форвард Лионель Месси счастлив быть частью команды и находится в процессе обсуждения своего будущего с руководством клуба.

Галтье также защитил аргентинца после критики, сказав, что он является важным игроком в раздевалке и способен решать исходы матчей.

“В своём возрасте он продолжает тренироваться каждый день. У него всегда есть желание играть мотивировать своих партнёров. Что касается его будущего, то ещё слишком, слишком рано говорить о том, что произойдёт в будущем”, - сказал он.

Контракт Месси с "ПСЖ" истекает в июне этого года, но о его будущем до сих пор нет информации.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
ПСЖ Лига 1 Франция
Популярные новости
Фото: открытые источники Новости футбола Сегодня, 07:20 Состоялась жеребьёвка четвертьфинала Лиги чемпионов
Фото: твиттер "Арсенала"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 18:49 "Арсенал" вылетел из Лиги Европы
Фото: сайт "Манчестер Сити"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 16:43 "Манчестер Сити" продлил контракт с чемпионом мира
Фото: инстаграм "Фейеноорда"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 15:38 Семь пробоин: "Шахтер" с позором вылетел из Лиги Европы
Лига чемпионов Новости футбола 15 мар 2023, 17:58 Определились все участники 1/4 финала Лиги чемпионов
Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен Новости футбола 15 мар 2023, 17:54 "Реал" победил "Ливерпуль" в Лиге чемпионов
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 10:30 Тренер "ПСЖ" высказался о значимости Месси для команды Новости футбола Сегодня, 10:02 Рашфорд обошел Роналду по количеству голов за "МЮ" в еврокубках Новости футбола Сегодня, 09:42 Состоялась жеребьёвка четвертьфинала Лиги конференций Новости футбола Сегодня, 08:29 Результаты жеребьевки четвертьфинала Лиги Европы Новости футбола Сегодня, 07:44 Джорджина Родригес вспомнила, как потеряла ребенка Новости футбола Сегодня, 07:24 Месси пропустил тренировку ПСЖ перед матчем чемпионата Новости футбола Сегодня, 07:20 Состоялась жеребьёвка четвертьфинала Лиги чемпионов Новости футбола Сегодня, 07:00 "Барселона" теряет лидера перед матчами с "Реалом" Новости футбола Сегодня, 06:48 Мбаппе может стать капитаном сборной Франции Новости футбола Сегодня, 06:26 Левандовски признался, почему выбрал "Барселону"
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Боруссия Менхенгладбах - Вердер 17 марта 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Вальядолид - Атлетик 17 марта 2023 года Футбол 18 мар 2023 Прогноз на матч Саутгемптон - Тоттенхэм 18 марта 2023 года Футбол 18 мар 2023 Прогноз на матч Челси - Эвертон 18 марта 2023 года Футбол 19 мар 2023 Прогноз на матч Лацио - Рома 19 марта 2023 года Футбол 19 мар 2023 Прогноз на матч Интер - Ювентус 19 марта 2023 года